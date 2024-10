Edilizia, incentivi strutturali per favorire il riutilizzo dei rifiuti

“Con End of Waste preserviamo ambiente e imprese. Sì a incentivi strutturali, occorre visione di almeno dieci anni. L’obiettivo è quello di preservare ambiente ed economia insieme. Come? Riutilizzando i rifiuti il più possibile, – anche quelli abbandonati, che è l’altra novità di questo decreto – in un’ottica di semplificazione e anche per superare la storica mancanza materie prime critiche. Le nostre aziende sanno cosa vuol dire fare economia circolare e fare innovazione. Il lavoro lo stiamo portando avanti insieme. Ecco perché il tavolo presso il MASE sarà strutturale. Così come strutturale necessita di essere la materia degli incentivi fiscali, per dare certezza alle imprese e slancio al comparto, ma anche per aiutare le famiglie nel percorso verso l’efficientamento energetico. Occorre una visione di almeno dieci anni”.

Così il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava intervistata da Alberto Bollis (NEM) al convegno promosso da Ance Friuli Venezia Giulia questo pomeriggio a Udine e dedicato al nuovo decreto EoW dal titolo “End of Waste: opportunità e sfide per il settore delle costruzioni”.