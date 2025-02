Edilizia, le incognite dopo la fine del bonus

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Quello dell’edilizia è un settore che ancora tira. Almeno secondo la presidente nazionale di Ance, Federica Brancaccio, oggi pomeriggio ospite a Pordenone. Se il superbonus ha permesso di dare una spinta importante ad un settore in crisi, ora, con la fine degli incentivi, l’edilizia rischia di affrontare nuovamente un periodo non facile. La manodopera non manca grazie alla semplificazione del decreto flussi ma i costi delle materie prime hanno ancora un peso rilevante. Il mercato immobiliare, in Friuli Venezia Giulia, sta facendo registrare sicuramente un segno positivo. Investimenti e riqualificazioni non mancano, specie nelle località turistiche.