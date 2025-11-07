Edilizia, ok graduatoria provvisoria ristrutturazioni

Sono 2717 le domande pervenute da cittadini di tutto il territorio regionale a valere sul bando per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia della LR 8/2025 di cui ora è stato adottato il decreto che approva la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili e non ammissibili.

Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, rilevando come “l’analisi delle domande pervenute consente di valutare aspetti rilevanti: il 53% delle domande presentate riguarda infatti unità immobiliari con classe energetica F o G e il 30% delle domande totali riguarda immobili in cui è dichiarata la pronta cantierabilità dei lavori. Il 37% delle domande inoltre riguarda interventi in cui è prevista la realizzazione di almeno una unità immobiliare da destinare a locazione a canone concordato; la spesa media prevista con riferimento alle domande presentate è di circa 140.000 euro, mentre il contributo medio a domanda si attesta a circa 57.000 euro”.

In posizione utile per un primo finanziamento sono presenti numerose domande per la realizzazione di alloggi in locazione a canone concordato sia negli ex capoluoghi di provincia (oltre 250 domande a Trieste, oltre 230 a Udine, oltre 80 a Pordenone e oltre 50 a Gorizia) che in territorio interamente montano (in particolare a Paluzza, Paularo e Forni di Sopra) e che hanno subito uno spopolamento della popolazione residente superiore al 10%. Oltre il 90% delle domande finanziabili in questa prima fase sono anche di immediata cantierabilità.

La pubblicazione assume valore di preavviso di rigetto per le domande non ammissibili e per le domande per le quali, a seguito di verifica d’ufficio, sono state effettuate rimodulazioni dei punteggi richiesti dai cittadini.

I cittadini riceveranno comunicazione della pubblicazione, che avverrà sulla pagina internet dedicata al bando, all’indirizzo e-mail o pec comunicato in sede di domanda. Si raccomanda di visionare con attenzione la documentazione pubblicata per verificare eventuali elementi ostativi all’ammissibilità della propria domanda o l’eventuale mancato riconoscimento del punteggio richiesto.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione sarà possibile far pervenire le proprie osservazioni agli indirizzi: [email protected] e [email protected] compilando il modello per la presentazione delle controdeduzioni predisposto dalla Direzione Infrastrutture e Territorio e scaricabile dalla pagina internet dedicata.

Trascorso tale termine verrà approvata la graduatoria definitiva e l’elenco definitivo delle domande non ammesse; a seguire verranno pubblicati i decreti di concessione delle domande finanziabili con l’indicazione, tra l’altro, del termine entro cui rendicontare il contributo concesso e degli obblighi a carico dei beneficiari. A seguito della Legge di Assestamento bis sono disponibili quasi 39 milioni per il soddisfacimento delle domande collocate in posizione utile.

Le domande finanziabili in questa fase saranno oltre 450, e sono tutte domande che prevedono la realizzazione di almeno una unità abitativa da destinare in locazione a canone concordato. La graduatoria resterà valida fino al 31.12.2027 per eventuali scorrimenti in presenza di nuovi stanziamenti di risorse.