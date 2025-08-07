Edilizia, ottimo avvio per domande efficientamento energetico

Dopo l’apertura di venerdì scorso del nuovo bando ‘Cappotti e serramenti’ è aperta anche la presentazione delle domande per il bando rivolto alle persone fisiche con Isee non superiore a 25.000 euro per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico su unità immobiliari nel territorio regionale.

Lo ha reso noto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante.

“Siamo molto soddisfatti dell’avvio – ha detto Amirante -, che è stato ottimo: per i due bandi, che resteranno aperti fino alle fine del 2027, contiamo già un centinaio di domande e oltre 500 mail. A tale proposito segnalo che è molto utile consultare i Faq (domande e risposte) per avere rapidamente tutte le informazioni utili”.

Per il bando sull’efficientamento energetico, i beneficiari devono essere residenti in regione; essere proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione sull’immobile che desiderano riqualificare; avere un Isee non superiore a 25.000 euro. Sono finanziabili i seguenti interventi su unità immobiliari di categoria catastale da A1 ad A11 e da C1 a C3:

A) installazione di serramenti,

B1) isolamento dell’involucro edilizio,

B2) isolamento della copertura

C1) impianto solare fotovoltaico inferiore a 800 w

C2) impianto solare fotovoltaico pari o superiore a 800 w e fino

a 20 KWP

D) impianto di accumulo

E) impianto solare termico.

Per presentare domanda, i cittadini devono essere in possesso di marca da bollo, documentazione da cui risulti il possesso dei requisiti soggettivi (proprietà, diritti reali e Isee) e Ape in corso di validità precedente alla realizzazione dell’intervento. I lavori oggetto della richiesta di contributo non devono essere realizzati al momento della domanda. Il contributo è concesso entro 90 giorni della domanda secondo l’ordine di presentazione delle domande e nei limiti delle disponibilità di bilancio (8 milioni di euro per l’anno 2025). L’importo del contributo è riconosciuto fino al 75% della spesa entro il massimo di 18.000 euro per i primi tre interventi (serramenti, cappotto, copertura).

Dopo la concessione del contributo, i beneficiari potranno richiedere l’erogazione in via anticipata, prima della realizzazione dei lavori, a fronte della presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa, il cui costo è compreso tra le spese ammissibili a contributo.

A conclusione dell’intervento finanziato, i beneficiari presenteranno la rendicontazione del contributo per ottenere l’erogazione delle somme spettanti e la conclusione dell’iter amministrativo con la conferma del diritto alle eventuali somme già ricevute in via anticipata.