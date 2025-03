Edilizia scolastica: istituto “polmone” a Pn ultimato entro 2025

Lo stato di avanzamento dei lavori del nuovo istituto scolastico superiore di Pordenone, che sta sorgendo accanto al Liceo Grigoletti, è a buon punto. La parte strutturale e impiantistica del nuovo edificio scolastico è stata ultimata ed è in corso la posa dei pavimenti e degli altri accessori che completeranno la struttura. La fine delle opere principali è prevista entro l’estate di quest’anno. Seguiranno la fase dei collaudi e il completamento dei parcheggi e dell’area verde esterna che sarà contigua al parco cittadino di San Valentino.

È, in sintesi, quanto confermato questa mattina dall’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, a margine del sopralluogo svolto, assieme ai vertici e ai tecnici dell’Edr di Pordenone, nel cantiere del nuovo edificio scolastico progettato per svolgere la funzione di “scuola polmone”, in quanto ospiterà gli studenti delle scuole del territorio che dovranno essere oggetto di futuri lavori di ampliamento o adeguamento.

Durante il sopralluogo, l’assessore ha espresso soddisfazione per il progresso dei lavori, sottolineando l’importanza dell’intervento per l’intera comunità scolastica del territorio. L’ipotesi – è stato precisato – è che entro la fine del 2025 l’istituto, per la cui realizzazione sono stati stanziati 4,15 milioni di euro, possa essere operativo.

Come evidenziato dall’esponente della Giunta, già da giugno di quest’anno, con l’Edr di Pordenone e le dirigenze dei diversi istituti scolastici, saranno svolti tutti gli approfondimenti necessari per capire quale sarà il primo istituto a trasferirsi nel nuovo edificio, sia rispetto alla necessità di programmare lavori di adeguamento nelle altre strutture, sia alla necessità di spostamenti dovuti al fatto che qualche istituto superiore ha sedi provvisorie in affitto. Ciò consentirà alle scuole di organizzarsi per tempo, in modo da evitare qualsiasi tipo di disagio già a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2025-26.