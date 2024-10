Edilizia scolastica:Amirante, sede Carniello finita prima del previsto

“L’inaugurazione della nuova ala dell’istituto scolastico l’istituto scolastico “Carniello” di Brugnera rappresenta un’eccellenza, sia per la sostenibilità antisismica e ambientale del nuovo e innovativo edificio sia per lo svolgimento del cantiere “modello” con un’impresa che ha addirittura anticipato i tempi di consegna dell’opera rispettando i costi preventivati”.

Lo ha detto questa mattina l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, partecipando all’inaugurazione – presenti anche i vertici dell’Edr di Pordenone e il sindaco di Brugnera – della nuova ala che completa l’edificio scolastico dell’Ipsia Carnello di Brugnera, istituto che ospita circa 650 studenti. I lavori – seguiti dall’Edr di Pordenone, su delegazione amministrativa della Regione – erano partiti nel marzo 2023 e sono stati ultimati con 55 giorni di anticipo rispetto ai tempi previsti dall’appalto consentendo che la nuova sede fosse pronta per l’avvio del nuovo anno scolastico appena cominciato.

“La scuola – ha proseguito Amirante – ha oggi la possibilità di ospitare tutti gli studenti che prima erano costretti a seguire le lezioni nelle diverse sedi staccate nell’unica grande e moderna sede centrale. Si è consentito, attraverso un lavoro di squadra, l’avvio dell’anno scolastico per tutte le classi dando così una risposta importante al forte incremento di iscrizioni e alla crescita che l’istituto scolastico sta registrando negli ultimi anni”.

L’edificio è costituito da undici aule, di cui quattro speciali e attrezzate a laboratori, una sala insegnanti che servirà anche come sala riunioni. L’importo complessivo dell’opera è di 4.940.000 euro, coperto con un finanziamento in partnership tra fondi Pnrr e fondi della Regione.

“Si tratta di un edificio – ha aggiunto Amirante – realizzato secondo i più avanzati criteri antisismici e di risparmio energetico, che consentirà a studenti e docenti di vivere in un ambiente confortevole. Il nuovo stabile non avrà l’allacciamento al gas poiché alimentato soltanto da fonti rinnovabili. L’impianto fotovoltaico è in grado di far fronte all’80 per cento del fabbisogno massimo ipotizzabile per il suo utilizzo. Inoltre, ha precisato l’esponente della Giunta regionale – l’immobile è completamente domotizzato e automatizzato in base all’andamento climatico e al numero di persone presenti nei locali dell’edificio. Anche l’illuminazione interna viene regolata sulla base degli scenari dati dalla luce naturale, il sistema automatico è in grado di regolare sia le lampade a led che gli oscuranti esterni”.

“Un progetto – ha concluso l’assessore – che ha rappresentato anche un esempio virtuoso in quanto realizzato in grande sinergia con l’istituzione scolastica, il Comune e imprese del territorio. Con l’operatività della nuova struttura si potenzia un polo scolastico e formativo di eccellenza regionale che offre l’opportunità agli studenti di avere immediatamente un posto di lavoro nelle aziende della zona creando le condizioni affinché i nostri giovani rimangano in Friuli Venezia Giulia e che qui possano arrivare anche studenti da fuori”.