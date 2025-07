Edilizia: semplificazione e nuove norme regionali per riuso del patrimonio privato risposte ai bisogni

«Due norme che costituiscono una risposta concreta e lungimirante rispetto agli orientamenti europei e nazionali in materia di edilizia, rigenerazione urbana, rinnovo del patrimonio privato in una logica sostenibile».

Così Confartigianato Imprese Udine interpreta le due recenti disposizioni di legge – ddl 36 e ddl 54 – varate dal Consiglio regionale e, nella consapevolezza che «serve un impegno condiviso per rigenerare il patrimonio edilizio, e con esso, il tessuto sociale ed economico della regione», come evidenzia il presidente Graziano Tilatti, organizza martedì 15 luglio, alle ore 18.30, al Teatro dell’Istituto don Orione di Santa Maria La Longa un appuntamento di approfondimento e confronto su «Riqualificare e rigenerare: il nuovo volto dell’edilizia regionale ».

Dopo i saluti del sindaco di Santa Maria La Longa Fabio Pettenà, l’apertura dei lavori sarà affidata a Paolo Dri, Presidente dell’edilizia di Confartigianato Fvg, Marco Bertuzzo per il Consorzio Costruttori Fvg e Denis Petrigh voce degli Stati Generali delle Costruzioni Fvg. Interverranno, quindi, Igor Treleani, consigliere regionale e relatore di maggioranza del ddl 36 e l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante. Seguiranno il dibattito e le conclusioni tratte dal presidente di Confartigianato Udine e Fvg, Tilatti. Modera il segretario generale di Confartigianato Udine, Gian Luca Gortani.

«La transizione ecologica nel settore delle costruzioni è una sfida urgente e trasversale – sostiene il Presidente regionale degli Edili di Confartigianato, Dri -. La nuova direttiva europea “Case green” impone obiettivi ambiziosi per l’efficienza energetica e riduzione delle emissioni del patrimonio edilizio esistente, il decreto nazionale “Salva Casa” introduce misure di semplificazione e regolarizzazione per un’edilizia sempre più accessibile. La Regione Fvg ha raccolto queste sfide, costruendo un quadro normativo integrato e innovativo».

Il convegno è organizzato nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario di Confartigianato-Imprese Udine, in collaborazione con Confartigianato-Imprese Fvg, il Consorzio Costruttori Fvg e gli Stati Generali delle Costruzioni Fvg. Gode del patrocinio del Comune di Santa Maria La Longa. Sarà «un’occasione di riflessione e confronto su come orientare il settore delle costruzioni verso un futuro più efficiente, inclusivo e vicino ai territori», conclude il presidente Tilatti.