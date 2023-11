Educazione Finanziaria, Unioncamere premia cinque scuole a Udine

Primo il Marinoni e secondo l’It Zanon nella categoria Istituti tecnici. Primo il Marinelli e secondo il Percoto nella categoria Licei e inoltre Isis Malignani primo classificato nella categoria “Progetti di educazione finanziaria e all’imprenditorialità”. Sono i vincitori udinesi del Premio Storie di Alternanza, con cui Unioncamere e le Camere di commercio di tutta Italia conferiscono un riconoscimento (e un assegno da mille e da 500 euro) alle scuole che presentano i migliori video-racconti delle esperienze di alternanza scuola-lavoro vissute dagli studenti.

Oggi il presidente Cciaa Pn-Ud Giovanni Da Pozzo ha conferito i Premi nella sede di Udine, sotto forma di maxi-assegni, mentre il 20 sarà la volta degli studenti pordenonesi.

Il Marinoni ha vinto con il progetto 3D Experience (tutor il docente Andrea Duni), per l’alto valore tecnologico dell’esperienza e le capacità dimostrate dagli allievi dal punto di vista tecnico e delle competenze trasversali, mentre lo Zanon con il progetto di mini-impresa Girls&Stem App (tutor le docenti Tiziana Tibalt , Manuela Pittassi, Marika Gon), condotto un gruppo di ragazze, in quanto si sono distinte nel settore delle Ict e in ambito internazionale Le giovani allieve hanno infatti dimostrato di saper competere ottimizzando tempo e risorse e di rappresentare l’Italia alla competizione di Bruxelles. Il Marinelli ha vinto con il Progetto Fondo Ferrandini (docente Marco Ivancich), rappresentando in maniera coerente e strutturata un valido esempio di ricerca storico-biografica, effettuata con approccio critico e consapevole ai testi ed alle fonti. La giuria ha rilevato anche lo sviluppo delle competenze digitali e di scrittura utilizzate per la divulgazione dei risultati nella fase di costruzione ex novo della voce Wikipedia dedicata all’inventore friulano. Il Percoto si è conquistato il secondo premio licei con il Progetto Immersione (docenti Francesca Cilione e Federico Marcon) sulla proposta formativa coerente con l’indirizzo musicale del liceo. Meritevoli di menzione l’approccio proattivo alla composizione e alla interpretazione del componimento musicale; nonché l’interazione e la collaborazione tra istituti scolastici diversi, all’interno di un dialogo originale e creativo attraverso l’arte, in cui musica e arti visive sono state utilizzate in sincronia per dare vita a un’esperienza sensoriale ed emotiva coinvolgente. Infine il Malignani si è guadagnato il Premioper l’educazione finanziaria e all’imprenditorialità raccontando il proprio percorso in Impresa in Azione (docente Renato Polo). La giuria ha evidenziato la grande attenzione alla sostenibilità del prodotto ideato da Ecosigea JA società Benefit. La mini impresa ha rappresentato il nostro territorio alla competizione nazione organizzata da Junir achievement per Impresa in azione. Già quindi vincitore della competizione locale.