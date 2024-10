Efficientamento energetico: per i neolaureati c’è il premio Francesco Gibertini

C’è ancora un mese di tempo per partecipare al Premio di laurea “Francesco Gibertini” promosso dal Consorzio Friuli Energia e dal Coordinamento dei Consorzi Energia di Confindustria, in collaborazione con l’Università di Udine.

Il bando, rivolto ai laureati magistrali in ingegneria alle Università di Udine e Trieste, prevede due premi del valore di 2.500 euro ciascuno. I candidati dovranno aver discusso o discutere una tesi di laurea tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024 su temi quali l’efficientamento energetico nel settore manifatturiero, l’ottimizzazione nei mercati dell’energia, le tecnologie energetiche e la transizione energetica per le imprese.

Un aspetto innovativo del bando è la riserva di uno dei due premi per i residenti nei comuni montani delle province di Udine e Pordenone. Il premio, inoltre, è destinato a tesi svolte in collaborazione con aziende del territorio del Friuli-Venezia Giulia, sottolineando l’importanza di creare sinergie tra il mondo accademico e il tessuto imprenditoriale locale.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le 12 del 20 novembre 2024, corredate da un abstract della tesi e, per i laureati dell’Università di Trieste, da una copia digitale della tesi stessa. La cerimonia di premiazione è prevista per dicembre 2024.

La commissione giudicatrice, nominata dal rettore dell’Università di Udine, sarà composta da membri designati dagli enti promotori e da docenti dei corsi di laurea in ingegneria. La valutazione terrà conto del contenuto della tesi, del voto di laurea e, in caso di ulteriore parità, dell’età anagrafica dei candidati.

“Questa iniziativa vuole rappresentare un riconoscimento all’opera di una figura di spicco per il Consorzio, il Coordinamento e l’intero sistema di Confindustria,” sottolinea Marco Bruseschi, presidente del Consorzio Friuli Energia. “Al contempo, miriamo a stimolare la ricerca in ambiti cruciali per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio”. I temi proposti per le tesi, infatti, riflettono le sfide attuali e future del settore energetico e manifatturiero, ponendo l’accento sull’innovazione e la sostenibilità.