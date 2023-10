Ein Prosit prende il via a Trieste

Ein Prosit 2023 ha avuto inizio ieri mercoledì 18 ottobre al Ristorante Harry’s Piccolo di Trieste, con la cena di apertura dedicata alla stampa estera. Gli chef Matteo Metullio e Davide de Pra hanno ospitato i migliori esponenti della cucina italiana: Norbert Niederkofler (Atelier Moessmer – Brunico), Riccardo Camanini (Lido 84 – 1 Stella Michelin; #7 The World’s 50 Best Restaurants – Gardone Riviera), Niko Romito (Reale – 3 Stelle Michelin; #16 The World’s 50 Best Restaurants – Castel di Sangro), Massimiliano Alajmo (Le Calandre – 3 Stelle Michelin; #41 The World’s 50 Best Restaurants – Rubano), Enrico Crippa (Piazza Duomo – 3 Stelle Michelin; 1 Stella Verde Michelin; #42 The World’s 50 Best Restaurants – Alba), Mauro Uliassi (Uliassi – 3 Stelle Michelin; #34 The World’s 50 Best Restaurants – Senigallia),Matteo Metullio e Davide De Pra (Harry’s Piccolo – 2 Stelle Michelin – Trieste) e Corrado Assenza (Caffè Sicilia – Noto).

Da oggi giovedì 19 ottobre, Ein Prosit 2023 si sposta a Udine fino a domenica 22 ottobre. Il fitto calendario di attività ha un filo rosso comune: il Friuli Venezia Giulia. La regione si propone non solo come risorsa di materie prime uniche, ma anche come territorio da scoprire da parte di tutti gli chef internazionali che resteranno qui per tutta la durata dell’evento.

Gli chef che cucineranno stasera sono molti e con diverse sensibilità, ed ogni cena ha un proprio carattere e le proprie sfumature. I cuochi che ci accompagneranno stasera sono: Niko Romito, Massimiliano Alajmo, Moreno Cedroni, Antonio Buono, Ciro Scamardella, Enrico Crippa, Valentino Cassanelli, Jacopo Ticchi, Marìa Elena Marfetàn, Tòmas Bermùdez, Riccardo Camanini, Himanshu Saini, Ana Ros, Antonia Klugmann, Gianluca Gorini, Paolo Lopriore, Maksut Askar, Chiara Pavan, Francesco Brutto, Marco Renzetti, Eugenio Boer, Michele Lazzarini, Riccardo Canella, Alvaro Clavijo, Roy Caceres, Juan Camilo Quintero, Mauricio Zillo, Davide Di Fabio, Fabrizio Mellino, Juan Pablo Clerici e Federico Sisti.

Prima delle cene sarà possibile partecipare alle degustazioni che i locali di Udine ospitano durante la manifestazione, oltre che incontrare bartender di calibro internazionale. Il mondo della mixology oggi sarà rappresentato da Luca Marcellin (Drinc Cocktails & Conversation, Milano), Aurelie Panhelleux (CopperBay, Parigi) e Bastien Rèmillieux (Ceto Restaurant, Parigi).

Ein Prosit, con il suo costante e crescente richiamo costituisce ormai uno degli eventi simbolo dell’enogastronomia in Italia e nel resto del mondo. Gli chef che arriveranno in Friuli Venezia Giulia sono oltre cento, provenienti da tutto il mondo, tra i migliori nel ranking internazionale. Ein Prosit è un evento capace di mettere in relazione temi quali la cultura enogastronomica internazionale, la tradizione del vino e la conoscenza delle materie prime nella cucina attraverso un percorso articolato e fruibile dal pubblico di cene, degustazioni, masterclass, laboratori dedicati e incontri, per un totale di oltre 160 attività.