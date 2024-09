Eirl Dolomites Retreat sponsor di Lisa Vittozzi

Eirl Dolomites Retreat, struttura turistica sostenibile di Sappada, ha ufficializzato la sua collaborazione con Lisa Vittozzi, campionessa mondiale di biathlon. La partnership accompagnerà l’atleta fino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, promuovendo l’autenticità e l’eccellenza del villaggio montano.

Durante l’evento, Vittozzi ha svelato tre insegne in ferro battuto che segnano l’intitolazione di un bio chalet in suo onore, manifestando gratitudine e impegno per le prossime sfide sportive.

La cerimonia si è svolta in un’atmosfera intima, alla presenza di un ristretto gruppo di ospiti, tra cui autorità locali, amici, addetti ai lavori e rappresentanti dell’associazione sportiva Camosci. Silvia Zambon e il marito Massimiliano Stoffie, titolari di Eirl Dolomites Retreat, hanno accolto Lisa insieme alle loro figlie, suggellando una partnership che va oltre il semplice business, abbracciando i valori della loro terra e la condivisione di una filosofia di vita fondata su sostenibilità, benessere e amore per la montagna. “Non avrei potuto desiderare una collaborazione migliore – ha dichiarato Lisa –. Mi impegnerò al massimo per portare avanti i valori di questo luogo, non solo sul campo sportivo, ma anche nella vita di tutti i giorni”.

All’evento hanno partecipato anche il sindaco di Sappada Alessandro De Zordo e il vice sindaco e campione olimpico Silvio Fauner, che ha ribadito il legame indissolubile tra sport e turismo per lo sviluppo del territorio. Il consigliere regionale Manuele Ferrari, l’imprenditore turistico Michil Costa e il progettista Michele Festini hanno preso parte alla discussione, ponendo al centro del dibattito il tema della valorizzazione sostenibile della montagna, lodando l’unicità della struttura creata da Zambon e Stoffie.