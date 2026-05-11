Electrolux: 1.700 esuberi, a Porcia stop alle lavasciuga

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La notizia che da mesi i lavoratori temevano ora è diventata realtà. Electrolux ha annunciato un piano di riorganizzazione che colpisce duramente anche il Friuli Venezia Giulia: nello stabilimento di Porcia verrà fermata la produzione di lavasciuga, uno dei comparti storici del sito pordenonese. La decisione rientra nella maxi sforbiciata presentata dal gruppo svedese, che prevede 1.700 esuberi in Italia su circa 4.500 addetti complessivi, ovvero quasi il 40% degli occupati.Il piano interesserà tutti gli stabilimenti italiani del gruppo e porterà anche alla chiusura del sito di Cerreto d’Esi, nelle Marche. Ma è soprattutto il futuro di Porcia a preoccupare lavoratori e sindacati, scossi dal ridimensionamento produttivo di una linea che vede impiegati centinaia di dipendenti. “Una botta forte. Una decisione calata dall’alto che va a colpire il tessuto sociale in maniera impattante”, commenta il sindaco di Porcia Marco Sartini.Lo stabilimento pordenonese torna così a vivere una fase di forte incertezza, a dodici anni dalla crisi del 2014, quando Electrolux annunciò un drastico piano di riduzione dei costi poi superato grazie a un accordo sostenuto anche da fondi pubblici, regionali e nazionali.Immediata la reazione di Fim, Fiom e Uilm, che hanno proclamato lo stato di agitazione permanente e otto ore di sciopero nazionale. “Un piano irricevibile”, denunciano le sigle sindacali, chiedendo una convocazione urgente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.Durissimo anche il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri: “È ora di finirla con queste aziende che vengono in Italia, prendono i soldi e appena finiscono vanno da un’altra parte”. Sulla vicenda interviene anche la deputata Debora Serracchiani: “Ci aspettiamo che Fedriga faccia valere il suo ruolo in difesa dello stabilimento di Porcia, motore industriale del pordenonese”.