Electrolux, 25 assunzioni a Porcia. I sindacati: “Incoerente”

Un segnale di ripresa sul fronte degli ordini che finisce per riaccendere, anziché placare, lo scontro tra azienda e rappresentanze sindacali. Electrolux ha comunicato oggi l’intenzione di assumere a tempo determinato, nello stabilimento di Porcia, 25 operai. I nuovi inserimenti, previsti per i mesi di settembre e ottobre con una possibile proroga a novembre, serviranno a potenziare i ritmi produttivi sulle linee di montaggio.

La scelta nasce da un quadro commerciale che continua a mostrarsi solido, nonostante la delicatezza del contesto economico generale, lasciando intravedere persino qualche timido segnale di rilancio in vista dell’ultimo quadrimestre dell’anno. A testimoniarlo sono i numeri del piano di produzione: le stime previsionali per il 2026 sono state infatti ritoccate all’insù di altre 10mila unità, portando la quota complessiva programmata a circa 717mila pezzi.

A far discutere è però la modalità dell’iniziativa, presa dall’azienda, secondo le sigle sindacali di Fim, Fiom e Uilm, in maniera del tutto unilaterale. Le Rsu hanno subito colto l’occasione per denunciare quelle che definiscono “marcate incongruenze nella linea strategica del gruppo”. Secondo i rappresentanti dei lavoratori, “è contraddittorio che da un lato il management continui a dichiarare insostenibili diverse lavorazioni, mentre dall’altro si veda costretto ad assumere nuovo personale – seppur a termine – per evadere commesse commerciali che dimostrano di saper sviluppare ancora margini di profitto”.

I sindacati hanno già chiarito che non lasceranno cadere la questione. Le divergenze e i nodi irrisolti verranno posti al centro del dibattito non appena riprenderanno i tavoli di trattativa con la dirigenza, a partire dal confronto ufficiale già programmato in sede ministeriale.

Nel frattempo, per il personale già in forza nello stabilimento di Porcia è arrivata una modifica operativa immediata: a partire da lunedì 24 agosto, l’orario di lavoro abbandonerà l’assetto estivo per ritornare a quello consueto antecedente le ferie, strutturato nella fascia giornaliera dalle 7 alle 16.