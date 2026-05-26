Electrolux, a Porcia 262 esuberi. Tavolo bis il 15 giugno

I lavoratori di Porcia rispondono a Electrolux con scioperi a sorpresa, nuovi presidi e altre iniziative previste già per domani. Il giorno dopo il tavolo convocato al Mimit, a Roma, la protesta dei lavoratori si sposta dalla capitale agli stabilimenti, dove viene ribadito il no al piano della multinazionale svedese, che al Ministero ha confermato di prevedere 1719 esuberi, il 40% della forza lavoro.

A Porcia è stato annunciato il licenziamento di 262 operai, con la chiusura della linea produttiva delle lavasciuga. E resta da capire cosa accadrà degli impiagati: sono 725 i colletti bianchi a rischio a livello nazionale, e il numero più alto opera proprio a Porcia e Pordenone.

Al tavolo romano è intervenuto l’ad di Electrolux Italia Massimiliano Ranieri. Fuori dal ministero, c’erano 150 lavoratori delle varie regioni italiane coinvolte. L’azienda ha riferito che i costi di materie prime, energia e lavoro hanno raggiunto “livelli insostenibili” e che anche 12 stabilimenti di altre aziende di elettrodomestici in Europa hanno cessato l’attività dal 2024 o sono in procinto di farlo: “nonostante il nostro continuo impegno – afferma Electrolux – il contesto non è più sostenibile nell’attuale assetto”. La multinazionale ha anche detto che l’Italia rimane un paese strategico, che non chiude al dialogo e conferma il proprio impegno a proseguire il confronto.

“Chiedo all’azienda di ritirare il piano – ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso – e di aprire un confronto vero, per costruire insieme una soluzione industriale condivisa e sostenibile. Noi siamo pronti a fare la nostra parte”.

Di piano e prospettive inaccettabili ha parlato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. “I numeri che hanno prospettato sono drammatici – ha affermato. Non può essere il nostro territorio, i nostri operai a pagare il prezzo di una situazione globale di difficoltà e di scelte forse poco lungimiranti dell’azienda”.

“L’operazione di Electrolux è inaccettabile” afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, precisando che è necessario “proporre misure credibili e tali da non poter essere respinte” e che “l’alleanza tra Governo, regioni, enti locali, parti sociali e lavoratori può essere vincente”.

Il tavolo è riconvocato a Roma per il 15 giugno, sempre al Mimit.