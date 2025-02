Electrolux, a Porcia solidarietà dal 10 marzo

Il mercato dell’elettrodomestico, in Europa, è ancora in sofferenza. Tuttavia, in questo contesto fatto più di ombre che di luci, i segnali che arrivano da Electrolux non sono negativi. Tanto che per gli stabilimenti di Solaro e Forlì i contratti di solidarietà per i lavoratori sono stati posticipati a settembre. Diversa, invece, la situazione per il sito produttivo di Porcia dove vengono prodotte le lavatrici.

Oggi, nel corso della riunione del coordinamento nazionale dei sindacati e del gruppo Electrolux a Mestre, è stato deciso che nello stabilimento friulano i contratti di solidarietà saranno attivati a partire dal 10 marzo e avranno una durata di 10 mesi. Vale a dire fino al 10 gennaio del 2026.

I contratti riguarderanno solo ed esclusivamente la parte operaria, con una turnazione bisettimanale e una modalità di lavoro a giornata. E non più, quindi, su due turni. Ma sarà un processo graduale. Dal 3 al 14 marzo si passerà, infatti, a due turni della durata di sei ore ciascuno mentre le restanti due ore saranno in questo caso tutelate dal contratto di solidarietà. Dal 17 marzo, invece, cambierà tutto: un unico turno, dalle 7 alle 16. Nonostante, com’è sempre emerso dall’incontro di oggi, i volumi di produzione passeranno – questa la previsione dell’azienda – dalle 678mila lavatrici nel 2024 alle 743mila nel 2025.