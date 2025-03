Electrolux, a Porcia via alla solidarietà e al turno unico: lavoratori in ansia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In fabbrica dalle 7 alle 16. Turno unico allo stabilimento Electrolux di Porcia come non accadeva da fine Anni 80. Per tutti gli operai è scattata così la solidarietà, che a rotazione coinvolgerà le tute blu da qui a fine anno. La speranza è quella che i volumi riprendano a salire. Gli operai temono che il turno a giornata diventi strutturale. A risentire della crisi Electrolux è anche l’indotto. Oggi al via la cassaintegrazione per 13 settimane anche alla Rosa Plast di Spilimbergo: una misura che coinvolgerà 94 dipendenti