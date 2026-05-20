Electrolux, assemblea e sciopero. Si mobilita il territorio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Alta tensione allo stabilimento Electrolux di Porcia, dove i lavoratori oggi hanno incrociato le braccia per uno sciopero massiccio, svuotando le linee e riunendosi in un’affollata assemblea, all’esterno dello stabilimento, per protestare contro l’incertezza sul futuro occupazionale e la decisione della multinazionale svedese di tagliare 1700 posti di lavoro in tutta Italia.

A fianco dei lavoratori sono scesi sindaci, vescovo, consiglieri comunali e regionali oltre alle sigle sindacali.

La mobilitazione di oggi fa da vigilia a un passaggio politico cruciale: domani, alle 18.30, la sala consiliare del Comune di Porcia ospiterà un’assemblea straordinaria alla presenza del Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Al tavolo, che vedrà la partecipazione di sindacati e dei sindaci dei comuni del Friuli Occidentale, i rappresentanti dei lavoratori chiederanno impegni precisi a Governo ed istituzioni locali. Ma la vera partita si giocherà lunedì prossimo al Ministero delle Imprese e Made in Italy.