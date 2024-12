Electrolux di Porcia, niente solidarietà fino a fine gennaio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Lo spettro della solidarietà si allontana dall’Electrolux di Porcia, almeno per i prossimi due mesi. Ma l’azienda ha già annunciato che vi potrebbe ricorrere a partire da febbraio. Sono le novità emerse oggi al termine dell’incontro tra l’azienda e i sindacati, che saranno comunicate compiutamente ai lavoratori lunedì prossimo.

L’azienda ha comunicato che a febbraio sono previsti un turno pieno e uno di 6 ore, con 2 ore di solidarietà. La situazione potrebbe poi peggiorare a marzo, quando – stando alle previsioni – i volumi potrebbero calare ulteriormente. In questo caso, è previsto un turno a giornata dalle 7 alle 16, con un turno di solidarietà a rotazione. Azienda e sindacati si sono dati appuntamento a metà gennaio per fare il punto della situazione.