Electrolux, è ancora sciopero: tensione sui posti di lavoro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le braccia incrociate, i cancelli presidiati e i tir costretti a fermarsi. Continua senza sosta la mobilitazione degli operai dell’Electrolux di Porcia contro il piano di riorganizzazione della multinazionale. Questa mattina i lavoratori hanno dato vita a un nuovo sciopero: il secondo nel giro di appena due giorni.

Una protesta flash ma d’impatto, che ha provocato il blocco e il forte rallentamento delle merci in entrata e in uscita dal sito industriale per circa 45 minuti. Segno tangibile di una tensione che sta salendo minuto dopo minuto.

A incendiare gli animi è stato il faccia a faccia ministeriale di lunedì scorso. Ieri gli operai si erano già riuniti in assemblea per analizzare i risultati dell’incontro romano, ma dal tavolo non sono arrivate le risposte sperate. Anzi. Tra le tute blu e gli impiegati cresce la paura per il futuro produttivo e occupazionale dello storico stabilimento friulano. La tregua, per ora, è lontana. Se l’azienda non farà un passo indietro sul piano di riorganizzazione, i sindacati sono pronti a rilanciare con nuove e ancora più dure iniziative di protesta già nei prossimi giorni.