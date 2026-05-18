Electrolux: fronte comune per il ritiro dei licenziamenti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Per discutere con Electrolux, la multinazionale svedese deve immediatamente ritirare il piano industriale che prevede il licenziamento di 1700 lavoratori”. E’ questo quanto è emerso dall’incontro che si è tenuto oggi, a Venezia, al quale hanno preso parte le segreterie delle organizzazioni sindacali friulane e venete, Confindustria, gli assessori regionali Bitonci e Bini.

L’obiettivo è salvare il salvabile e produrre, in tempi rapidi, un documento unitario da presentare il 25 maggio, a Roma, al ministro Urso.

Intanto il Comune di Porcia si muove compatto di fronte alla crisi aziendale. Il sindaco Sartini ha convocato ufficialmente una riunione straordinaria per giovedì, alle 18.30, nella sala consiliare del Municipio. L’obiettivo dell’incontro è creare un fronte comune tra sindacati, Rsu dello stabilimento e sindaci del territorio per elaborare e sottoscrivere un documento unitario, in vista del cruciale tavolo nazionale nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Incontro al quale parteciperà, oltre al ministro Urso, l’altro esponente del Governo Meloni, il pordenonese Luca Ciriani. Che invita all’unità e che non esclude, qualora ci fossero le condizioni, il ricorso al Golden Power.