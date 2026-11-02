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Electrolux, fumata nera al Mimit: strada in salita per Porcia

Situazione di stallo a Roma. Domani nuovo incontro tra incertezze e delusione.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è conclusa con un sostanziale nulla di fatto la prima parte del vertice ministeriale sulla crisi del gruppo Electrolux. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato di essere ancora al lavoro per esaminare la disponibilità delle risorse necessarie a rifinanziare uno strumento straordinario a tutela dell’occupazione nei vari stabilimenti.

Sul nodo del sostegno ai lavoratori, fonti del Mimit hanno precisato che il ricorso ai contratti di solidarietà espansivi non è l’unico strumento idoneo a proteggere i posti di lavoro, lasciando aperte diverse ipotesi operative ma senza ancora sciogliere le riserve definitive sulle coperture finanziarie.

Il confronto, nel tardo pomeriggio di oggi, è stato temporaneamente sospeso in attesa dell’incontro tra il Ministro Adolfo Urso, i rappresentanti delle Regioni interessate dalla ristrutturazione della multinazionale svedese, le parti sindacali e i vertici di Electrolux. Nessun passo in avanti né svolta operativa per lo stabilimento di Porcia, per il quale non sono emerse novità rilevanti, prolungando uno stato di incertezza che tiene in apprensione i lavoratori e il territorio. Domani si ripartirà da qui, con le speranze di raggiungere un accordo – che soddisfi tutte le parti – che a questo punto sembra farsi tutto in salita.

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