Electrolux, Governo e Regioni contro il piano aziendale

Il piano industriale presentato da Electrolux è “inaccettabile” e dovrà essere ritirato. È la posizione condivisa emersa dall’incontro tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e i rappresentanti delle Regioni che ospitano gli stabilimenti italiani del gruppo.

“Al tavolo del 25 maggio al Mimit chiederemo all’azienda il suo immediato ritiro”, ha dichiarato Urso, ribadendo la volontà di Governo e territori di difendere la capacità produttiva nazionale, tutelare l’occupazione e respingere qualsiasi scelta che possa compromettere il futuro industriale dell’azienda in Italia.

La richiesta avanzata all’azienda è quella di presentare un nuovo piano industriale che non contempli licenziamenti collettivi e che apra un confronto con istituzioni e sindacati. “Non accetteremo decisioni che colpiscono lavoro, produzione e filiere”, ha aggiunto il ministro, chiedendo alla proprietà una strategia basata su investimenti, innovazione e salvaguardia della presenza produttiva nel Paese.

Nel corso dell’incontro si è discusso anche della crisi del settore del “bianco”, delle politiche europee di tutela industriale e delle misure per contrastare la concorrenza internazionale, in particolare quella cinese. Alla riunione hanno partecipato anche gli assessori del Friuli Venezia Giulia Sergio Bini e Alessia Rosolen.