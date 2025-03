Electrolux Group annuncia un obiettivo da industry-leader nel suo ultimo report di sostenibilità

Il Gruppo Electrolux guarda avanti e fissa un nuovo obiettivo, quello di aumentare al 35% la quota in peso di acciaio e plastica riciclati utilizzati nei prodotti realizzati dal Gruppo entro il 2030. Viene così pressoché raddoppiato il peso dei materiali riciclati, rispetto al precedente obiettivo. Il nuovo obiettivo è stato presentato nell’ambito dei risultati di sostenibilità del Gruppo per il 2024.

“Come leader della sostenibilità, continueremo a impegnarci e a stimolare il settore per adottare impegni di sostenibilità ancora più ambiziosi”, afferma Elena Breda, Chief Technology & Sustainability Officer di Electrolux Group. “Sono molto orgogliosa che Electrolux Group sia la prima azienda del settore a fissare un tale obiettivo, che ci aiuterà a proseguire nel nostro programma di circolarità attraverso un maggiore utilizzo di acciaio e plastica riciclati nei nostri prodotti”.

Il nuovo obiettivo sostituisce il precedente, che era focalizzato solo sulla plastica riciclata, e ne amplia la portata, includendo i due materiali più utilizzati dal Gruppo in termini di peso. L’inserimento dell’acciaio aumenta il campo di applicazione a oltre il 40% di tutti i materiali acquistati dal Gruppo, circa tre volte il campo di applicazione dell’obiettivo precedente. Inoltre, il peso dell’acciaio e della plastica riciclati generato dal nuovo obiettivo è pressoché il doppio di quello considerato dal precedente obiettivo, riferito solo alla plastica riciclata.

Altri risultati di sostenibilità del Gruppo Electrolux nel 2024 a livello globale

Registrati buoni progressi nella riduzione delle emissioni di carbonio verso il raggiungimento del secondo obiettivo climatico del Gruppo basato su dati scientifici. -36% negli scope 1 e 2 (attività industriali) e -31% nello scope 3 (che include anche la fase di utilizzo dei prodotti) rispetto al 2021.

verso il raggiungimento del secondo obiettivo climatico del Gruppo basato su dati scientifici. -36% negli scope 1 e 2 (attività industriali) e -31% nello scope 3 (che include anche la fase di utilizzo dei prodotti) rispetto al 2021. Il 94% dell’elettricità e il 64% dell’energia totale utilizzata per le attività industriali provengono da fonti rinnovabili .

. Risultati da leader di settore negli ambiti di salute e sicurezza , con un Total Case Incident Rate pari a 0,37.

, con un Total Case Incident Rate pari a 0,37. I prodotti più efficienti del Gruppo dal punto di vista dell’utilizzo delle risorse hanno rappresentato il 24% delle unità totali vendute e il 33% dell’utile lordo.

del Gruppo dal punto di vista dell’utilizzo delle risorse hanno rappresentato il 24% delle unità totali vendute e il 33% dell’utile lordo. In Europa, alcune delle più recenti lavatrici del Gruppo superano i valori dell’etichetta energetica top A fino al 60%. 1

fino al 60%. La modalità smart del nuovo purificatore d’aria Electrolux Pure 900 regola in modo intelligente la velocità della ventola in base ai livelli di inquinanti presenti nell’aria per utilizzare il 53% di energia in meno rispetto alla modalità normale. 2

Nelle modalità automatiche dei nostri aspirapolvere più recenti, la potenza di aspirazione si regola automaticamente per utilizzare fino al 52% in meno di energia nei modelli a filo con sacco 3 , e fino al 47% in meno nei modelli senza filo, prolungando al contempo l’autonomia. 4

, e fino al 47% in meno nei modelli senza filo, prolungando al contempo l’autonomia. I forni Electrolux / AEG con CookSmart Touch possono consumare fino al 28% in meno di energia

81.000 bambini in tutto il mondo sono stati ispirati a un’alimentazione più sostenibile grazie all’iniziativa Food Heroes di Electrolux Food Foundation.

La leadership del Gruppo in materia di sostenibilità è stata riconosciuta dal prestigioso rating EcoVadis Gold, che lo colloca come leader di sostenibilità nel settore e tra i Top 5% su oltre 70.000 aziende a livello globale. Anche l’organizzazione no-profit CDP ha premiato la leadership nella sostenibilità di Electrolux Group con una A per il suo lavoro sul clima.

NOTE

1) Calcolo basato sull’Indice di Efficienza Energetica (EEI) dichiarato dei modelli master rispetto alla soglia EEI per la classe A.

2) Basato su test interni che confrontano il consumo energetico quando si utilizza la velocità 5 in modalità manuale rispetto alla modalità smart. Test interno eseguito in una stanza CADR da 29,5 m³ per 7 ore.

3) Sulla base di test interni secondo lo standard IEC 62885-2 che confrontano il consumo di energia quando si utilizza la modalità Max con la modalità Auto/Smart per la pulizia di tappeti.

4) Basato su calcoli interni che confrontano il consumo di energia e il tempo di funzionamento quando si utilizza la modalità Max/Turbo con la modalità Auto per la pulizia di tappeti.

5) Basato sulla cottura della ratatouille (fino al 24% in meno) e del pesce intero (fino al 28% in meno) nell’ambito delle cotture guidate presenti nell’interfaccia utente dei forni da 60 cm della serie 8000-9000, rispetto ai forni precedenti senza funzioni di risparmio energetico.