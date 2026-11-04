Electrolux: intesa raggiunta, Porcia è salva

Ha il sapore di un traguardo sudato e atteso da tempo la fumata bianca arrivata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il futuro di Electrolux. Al termine di una vera e propria maratona negoziale durata oltre trenta ore, con le trattative andate avanti senza sosta anche durante la notte, l’azienda e le organizzazioni sindacali hanno finalmente raggiunto l’intesa sul nuovo piano industriale.

Per lo stabilimento di Porcia, cuore pulsante della presenza di Electrolux in Friuli Venezia Giulia, la notizia segna un punto di svolta fondamentale. Il sito pordenonese non solo viene confermato come pilastro strategico, ma vede rafforzato il proprio ruolo industriale: il piano prevede infatti l’ampliamento del portafoglio prodotti e il consolidamento delle linee di produzione di lavatrici e lavasciuga su entrambe le piattaforme dello stabilimento.

Sullo sfondo c’è un impegno finanziario imponente, con oltre cento milioni di euro di investimenti destinati a garantire sostenibilità e visione di lungo periodo all’intera rete produttiva italiana, con l’obiettivo di raggiungere circa 3,2 milioni di pezzi annui a fine piano. Ma è sul fronte dell’occupazione che si misura la vera portata della mediazione: il fantasma dei 1.719 esuberi inizialmente paventati dall’azienda viene spazzato via da un ridimensionamento drastico. Le uscite previste scendono a un massimo di 902 in tutta Italia e verranno gestite esclusivamente su base volontaria e incentivata, con il fondamentale paracadute degli ammortizzatori sociali e dei percorsi di formazione gestiti in sinergia con il Ministero del Lavoro.

Tra i corridoi del Mimit la soddisfazione è tangibile. Il ministro Adolfo Urso ha sottolineato come la difesa del lavoro passi prima di tutto dal creare condizioni favorevoli affinché le grandi imprese continuino a scommettere sull’Italia, mentre il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e la sottosegretaria Fausta Bergamotto hanno rimarcato come questo sforzo corale abbia evitato quello che rischiava di trasformarsi in un drammatico disastro sociale.