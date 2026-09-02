Electrolux, la resa dei conti: il futuro si decide in un mese

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il conto alla rovescia per il futuro di Electrolux e delle migliaia di lavoratori legati agli stabilimenti italiani entra ufficialmente nella fase più calda. Tra i tavoli tecnici di settembre e le scadenze ministeriali, il colosso svedese è chiamato a presentare una proposta industriale trasparente che chiarisca la tenuta della produzione e la salvaguardia occupazionale nel nostro Paese.

Il confronto istituzionale al Ministero delle Imprese e del Made in Italy parte subito a ritmo serrato, con un doppio appuntamento ravvicinato: la trattativa si apre domani alle 11 e prosegue venerdì alle 10. Saranno due giornate cruciali per preparare il terreno verso il tavolo centrale del 25 settembre, quando l’azienda e le parti sociali siederanno con il ministro Adolfo Urso e i rappresentanti delle Regioni coinvolte per tracciare la rotta definitiva. L’aspettativa delle rappresentanze dei lavoratori, tra cui la Cisl con Gianni Piccinin, è di vedere finalmente sul tavolo documenti dettagliati e trasparenti per capire su quali leve strategiche intervenire.

Il focus delle preoccupazioni resta puntato in particolare sul sito di Porcia, realtà simbolo per il territorio. Sullo stabilimento pordenonese pesa un’evidente anomalia procedurale che il sindacato ha chiaramente denunciato: mentre storicamente il periodo compreso tra luglio e novembre registra un aumento fisiologico delle richieste di mercato – spingendo l’azienda a ricorrere ad assunzioni a tempo determinato -, parallelamente la governance continua a parlare di esuberi strutturali. Un controsenso gestionale che finisce per alimentare profonda incertezza tra i lavoratori.

Per tentare di sciogliere i nodi di questa complessa vertenza, le trattative dovranno far perno su tre temi cruciali: le risorse del Fondo CIBAM per sostenere la transizione industriale, il contenimento dei costi dell’energia e la gestione del costo del lavoro. Tre fattori indispensabili per restituire competitività agli impianti italiani rispetto ai concorrenti esteri.