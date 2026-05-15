Electrolux, mercoledì assemblea pubblica davanti alla fabbrica

L’appuntamento è fissato per le 9 di mercoledì 20 maggio, davanti alla portineria nord di via Brentella. Sarà quello il momento della verità per il futuro industriale di Porcia, quando i lavoratori di Electrolux si ritroveranno in un’assemblea pubblica che punta a coinvolgere l’intero territorio. La convocazione, lanciata unitariamente dalle segreterie territoriali di FIM, FIOM e UILM insieme alle RSU, non è solo un atto di protesta ma una chiamata alle armi per la sopravvivenza economica della provincia.

Al centro della mobilitazione c’è l’annuncio shock dei 1.700 esuberi a livello nazionale e la strategia di ridimensionamento del gruppo, che prevede una riduzione del portafoglio prodotti e lo spostamento di funzioni chiave attualmente interne al sito di Porcia e al Ced di via Modotti.

Nella lettera inviata alle amministrazioni locali, i rappresentanti dei lavoratori sono stati categorici: la crisi Electrolux non riguarda solo chi varca i cancelli ogni mattina, ma colpisce l’intera filiera dell’indotto e il tessuto sociale pordenonese. “Electrolux, già Zanussi, è l’identità stessa del nostro territorio”, si legge nella nota. Per questo motivo, la presenza del sindaco e delle autorità all’assemblea del 20 maggio è ritenuta fondamentale: una partecipazione che deve tradursi in un segnale di responsabilità istituzionale e vicinanza concreta alle famiglie.