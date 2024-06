Electrolux, niente proroga estiva per il contratto di solidarietà a Porcia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il contratto di solidarietà che per gli operai dello stabilimento Electrolux di Porcia scadrà a fine giugno non sarà prorogato, almeno per i mesi di luglio e agosto, anche che in vista delle ferie estive e della disponibilità di 18 di lavoratori a spostarsi da Porcia a Susegana. Questo quanto emerso dal coordinamento nazionale tra azienda e sindacati che si è svolto a Quarto d’Altino. Sulla solidarietà, che ha permesso di congelare i 94 esuberi in Friuli, si ragionerà nuovamente in un incontro tra fine agosto e inizio settembre. Intanto è stato sottoscritto un accordo quadro che prevede incentivi all’esodo volontario anche per gli operai sulla stessa linea di quello in corso per gli impiegati. Un accordo che andrà declinato per ciascuno stabilimento. La multinazionale ha anche dato i numeri sul budget di produzione, con le lavatrici di Porcia scese leggermente sotto i 700mila pezzi nel 2024. Leggera ripresa per Susegana e Forlì, ma il mercato si conferma ancora complicato. Ora i sindacati, Fim Fiom Uilm assieme alle Rsu faranno il punto con i lavoratori per ragguagliarli sull’esito dell’incontro e stabilire le strategie future.