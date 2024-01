Electrolux, operai in sciopero prima del tavolo sul futuro

Uno sciopero è in corso oggi tra i lavoratori dello stabilimento Electrolux di Porcia (Pordenone) che si astengono dal lavoro per 3 ore per ciascun turno di lavoro. Lo sciopero e la sua durata cambiano a seconda dei reparti e dei carichi di lavoro. In alcuni reparti, ad esempio, stamani la produzione si è fermata per cinque ore. La protesta è stata indetta contro gli esuberi di 70 impiegati e quasi 100 operai, ora in contratto di solidarietà, decisi dalla proprietà nell’ambito di un piano di riorganizzazione a livello mondiale della multinazionale svedese.