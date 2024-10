Electrolux, a Porcia cala ancora la produzione

Torna a salire la preoccupazione per il futuro dello stabilimento di Porcia di Electrolux, dopo l’avvio di un hub per la ricerca e sviluppo in Polonia. A manifestare i timori sono state le Rsu che oggi hanno incontrato esponenti del Partito Democratico: la deputata Debora Serracchiani, il consigliere regionale Nicola Conficoni e il segretario provinciale Fausto Tomasello. Nel corso dell’incontro sono emerse le criticità della produzione di lavatrici ora a quota 680/690mila pezzi per il 2024, numeri lontani dai 750mila che ripagano la fabbrica, mentre per il prossimo anno si prevede una produzione di 620mila macchinari.

“Continuiamo a insistere con il Governo a Roma – ha detto Serracchiani – affinché riparta il tavolo dell’elettrodomestico e lo stesso faremo in Regione. Dobbiamo sapere se ci sono la volontà e gli strumenti per far vivere questa fabbrica, se ci sono progetti di sviluppi futuri e – ha concluso – come orientarli”.