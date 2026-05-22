Electrolux Professional: ‘Vicini a comunità, seguiamo sviluppi’

“In un momento complesso per il territorio, Electrolux Professional Group desidera esprimere vicinanza alla comunità locale e a quanti sono coinvolti dai recenti sviluppi che interessano i siti industriali del territorio, incluso quello di Porcia”. Lo scrive in una nota Electrolux Professional Group, società indipendente, quotata al Nasdaq di Stoccolma, con “governance e strategia propria e autonome” rispetto alla casa madre, e che si occupa di ristorazione, coffee & beverage e lavanderia professionale.

“Come azienda profondamente radicata a Pordenone, seguiamo con attenzione l’evolversi dei recenti sviluppi che stanno interessando diverse realtà industriali – scrive nella nota Paolo Schira, presidente e Ceo di Electrolux Professional Group – Pur essendo una società indipendente, esprimiamo la nostra vicinanza alla comunità locale, con cui condividiamo forti legami”.

L’azienda precisa che il progetto di dimagrimento di 1.700 unità in tutta Italia non coinvolge “i siti produttivi di Electrolux Professional Group a Vallenoncello (Pordenone) e Spilamberto (Modena), “le cui attività proseguono regolarmente”. Anzi, proprio Vallenoncello, dove si producono cucine professionali destinate alle grandi navi da crociera e sono occupate oltre mille persone, nel biennio 2026-2027, sarà al centro del lancio di una nuova generazione di prodotti destinati a oltre 110 Paesi. “Centro produttivo strategico”, lo stabilimento viene definito “uno dei principali poli europei per la ricerca, lo sviluppo e l’industrializzazione nel segmento della ristorazione professionale”.

“Continuiamo a investire nel territorio, nelle competenze e nell’innovazione – conclude Schira – con l’obiettivo di garantire ai nostri clienti prodotti e soluzioni che restino riferimento di qualità, affidabilità e sostenibilità per il settore della ristorazione professionale”.