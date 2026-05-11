Electrolux, Regione: urgente un tavolo al Mimit

L’apertura, con la massima urgenza, di un tavolo di confronto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stata chiesta dalla Regione Friuli Venezia Giulia al fine – hanno spiegato gli assessori Alessia Rosolen e Sergio Emidio Bini – di avere chiarimenti da parte della Electrolux sul suo piano industriale.Bini e Rosolen hanno espresso “profonda preoccupazione per la notizia improvvisa riguardante i 1.700 esuberi annunciati dall’Electrolux” e hanno auspicato che l’azienda collabori con territorio per evitare tagli all’occupazione”.Sulla crisi che si sta aprendo all’Electrolux è intervenuto anche il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. “Saremo al fianco dei lavoratori” ha detto Ciriani per il quale è necessario tutelare lo stabilimento di Porcia. Comprendiamo le difficoltà del settore – ha concluso – ma non siano lavoratori a pagare prezzo più alto”.