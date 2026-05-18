Electrolux: Regioni e sindacati al tavolo per Porcia e Susegana

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prende il via oggi il fitto calendario di mobilitazioni e vertici istituzionali per fare fronte alla crisi degli stabilimenti Electrolux di Porcia e Susegana e salvaguardare i livelli occupazionali anche del massiccio indotto locale.

Il primo appuntamento chiave è fissato per le16 a Venezia dove, nella sede della giunta regionale veneta e in contemporanea via videoconferenza, gli assessori del Friuli Venezia Giulia alle attività produttive Sergio Emidio Bini e al lavoro Alessia Rosolen incontreranno i colleghi del Veneto e le delegazioni sindacali territoriali per definire un’azione congiunta e all’unisono. Sul fronte politico e parlamentare si registrano già le prime grandi manovre: il deputato Emanuele Loperfido (FdI), incaricato dal proprio gruppo di seguire l’evoluzione della vicenda, avvierà proprio oggi i primi contatti diretti con Confindustria e le sigle sindacali, mentre la deputata dem Debora Serracchiani ha assicurato il massimo impegno richiamando la gestione della crisi del 2014 e ricordando come la multinazionale, avendo beneficiato di aiuti e finanziamenti pubblici, sia ora tenuta a tutelare la ricchezza del territorio e appalti strategici come quello con Aster Coop.