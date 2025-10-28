Electrolux, scontro azienda operai sul sabato al lavoro-deciderà un referendum

Sarà un referendum tra gli operai dello stabilimento Electrolux di Porcia a sciogliere le ultime riserve, per provare ad abbattere il muro contro muro tra lavoratori e azienda per far fronte all’aumento di commesse del periodo. Sugli straordinari al sabato si deciderà con il voto in programma mercoledì 29 ottobre in pausa pranzo. La multinazionale svedese deve far fonte a un picco di richieste per le lavatrici da produrre, passate dalle previste 712mila a 722mila annue. Per farlo ha chiesto agli operai la disponibilità a lavorate in straordinario 7 sabati a 8 ore entro l’anno, incassando un secco no da parte delle assemblee dei lavoratori. Una mediazione era stata trovata attraverso le Rsu: 4 sabati tra novembre e dicembre a sei ore, sospensione natalizia dal 24 e rientro in fabbrica il 7 gennaio con un ulteriore sabato di lavoro il 10 gennaio, con l’assunzione di 13 figure a tempo. E’ questa l’ipotesi, inizialmente bocciata dalle assemblee, sulla quale i lavoratori dovranno esprimersi domani, con un sì o con un no, durante il referendum in pausa pranzo. A Porcia, si lavora a giornata (scelta attuato per il calo di ordini), mentre al momento i contatti di solidarietà sono sospesi. I lavoratori hanno chiesto di tornare al doppio turno per aumentare la produzione. Idea non praticabile secondo Electrolux. Oggi è stata una giornata fitta di assemblee e incontri, ma nessuna intesa è stata trovata, quindi sindacati e Rsu hanno incontrato i vertici dell’azienda per comunicare la scelta di ricorrere al referendum. I referenti di Fiom, Simonetta Chiarotto, Fim Gianni Piccinin, e Uilm, Roberto Zaami si augurano “che venga attuata una scelta che possa mettere in salvo le commesse e soddisfi le esigenze dei lavoratori”. Alle urne il verdetto.