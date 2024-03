Electrolux, slitta al 20 marzo l’incontro tra sindacati e azienda

Slitta al 20 marzo l’incontro programmato per oggi a Roma tra sindacati ed Electrolux Italia per discutere degli esuberi. I rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto di posticipare la riunione in considerazione del fatto che il 12 marzo è stato convocato, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il tavolo nazionale dedicato alla situazione della multinazionale svedese.

Il piano di riorganizzazione di Electrolux ha come conseguenza 373 esuberi, tra impiegati e operai, nei 5 stabilimenti italiani di Porcia, Susegàna, Forlì, Solaro, Cerreto d’Esi e negli uffici di Pordenone. 3mila gli esuberi previsti a livello mondiale. La multinazionale punta a ridurre i costi per risollevare il bilancio del gruppo chiuso in rosso nel 2023.

Per quanto riguarda le unità produttive di Porcia e Pordenone, gli esuberi indicati sono di 86 unità tra impiegati e operai: ci sarà una significativa azione di incentivo all’esodo volontario.

A questo punto i sindacati attendono l’esito del tavolo tra Governo e Electrolux, per avere chiarezza sugli impegni

e sulle prospettive del gruppo in Italia.

La procedura per i licenziamenti collettivi è stata attivata dall’azienda il 6 febbraio. La vertenza è partita e assegna 45 giorni dal 6 febbraio (eventualmente prorogabili di altri 30) per arrivare ad un accordo.