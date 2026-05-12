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Electrolux, Urso boccia i tagli: “Piano inaccettabile”

Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La tensione tra il Governo e i vertici di Electrolux è giunta al punto di rottura. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha gelato le intenzioni della multinazionale svedese definendo “inaccettabile” il piano di riorganizzazione che prevede un drastico taglio della forza lavoro. Sul tavolo c’è il destino di 1.700 lavoratori e la tenuta di un intero comparto industriale che rappresenta l’eccellenza tecnologica del Paese.

L’intervento del Ministro Urso non lascia spazio a interpretazioni: la difesa dei siti produttivi nazionali è considerata una priorità non negoziabile.

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