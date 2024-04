Elena Lizzi: Contro le eco-follie con il buon senso

“Mi sono sempre battuta e continuerò a farlo contro le eco-follie di un’Europa posseduta dalle sinistre, perché la sostenibilità non deve essere solo ambientale, ma anche sociale ed economica”. L’eurodeputata friulana Elena Lizzi (Lega-Identità e Democrazia) conferma il proprio impegno a Strasburgo e a Bruxelles nell’adottare il Green Deal con buonsenso e non con atteggiamenti ideologici, come in più di una volta la maggioranza uscente ha dimostrato di fare.

“Troppo spesso i provvedimenti adottati dalla Commissione e dal Parlamento scaricano il peso della transizione ecologica solo sulle spalle dei cittadini – continua Lizzi -. Ne è un esempio l’obbligo delle Case Green. Assisteremo a una immediata svalutazione degli immobili esistenti e a costosi lavori di ristrutturazione a carico delle famiglie, che saranno obbligate a fare in pochi anni. Altro esempio è quello dei veicoli. I nuovi limiti Euro 7 sulle emissioni minacciano un diritto su cui è nata proprio l’idea di Europa unita, ovvero quello della mobilità.

Non tutti i cittadini si possono permettere di cambiare l’auto quando l’Unione Europea lo vuole. Inoltre, l’abolizione in tempi rapidi dei motori termici favorisce le industrie di quei Paesi, come la Cina, che hanno il chiaro intento di colonizzare economicamente il nostro continente”.

E molti altri temi interpretati in maniera sbagliata, che toccando anche le imprese, se ne potrebbero aggiungere.

“Il mio impegno – conclude Elena Lizzi – rimane quello di rendere più sostenibile per cittadini un percorso giusto, ma che va fatto in tempi e modi decisamente diversi”.