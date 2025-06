Elezioni Enasarco, Pratesi (Confcommercio Fnaarc Udine) invita al voto

Per le elezioni Enasarco, in programma online fino al 16 giugno, Agenti Fnaarc, la Federazione degli agenti e rappresentanti di commercio aderente a Confcommercio, invita tutti gli agenti di commercio a partecipare al voto per rafforzare la rappresentanza della categoria in un momento cruciale per il futuro professionale del settore.

Massimiliano Pratesi, vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Udine, rilanciando il messaggio del presidente nazionale Alberto Petranzan, spiega: «Votiamo per dimostrare che siamo una categoria viva, numerosa e attenta alle questioni che la riguardano. È importante votare. L’ampia partecipazione al voto oggi darà più forza alle nostre istanze di domani».

La partecipazione alla lista “Agenti Cresciamo Uniti” da parte di Agenti Fnaarc si inserisce in una visione chiara: consolidare i risultati raggiunti da Enasarco – con un utile complessivo di circa 1 miliardo di euro generato negli ultimi 3 anni –, quindi garantire continuità nella gestione dell’Ente, promuovere misure concrete in favore della categoria ed agevolare i giovani nell’ingresso alla professione. Nelle scorse settimane Agenti Fnaarc ha firmato il nuovo Accordo Economico Collettivo del settore commercio, con risultati significativi per tutta la categoria, primo fra tutti il riconoscimento delle provvigioni anche sulle vendite online.