Elezioni RSU sanità, FP CGIL primo in Asfo e Arpa

«La Fp Cgil si conferma il primo sindacato all’Asfo con il 38% dei voti e all’Arpa dove supera l’80%, è seconda in Arcs, al Burlo e al Cro, terza in Asugi, dove sale di una posizione e incrementa del 39% i suoi consensi rispetto alle precedenti elezioni. Da qui la nostra soddisfazione per l’esito di queste elezioni, che stanno vedendo crescere un po’ ovunque i nostri consensi, in attesa dei risultati negli enti delle funzioni centrali e del voto nei Comuni e in Regione, previsto per maggio». La segretaria regionale della Funzione Pubblica Cgil Orietta Olivo commenta così i primi risultati del rinnovo delle Rsu nella sanità pubblica del Friuli Venezia Giulia, «che sembrano premiare in modo abbastanza chiaro – dichiara – i sindacati che, come Cgil, Uil e Nursind, si erano opposti all’ipotesi di rinnovo del contratto nazionale, anche se sull’esito in regione pesano indubbiamente anche fattori di carattere locale». Positivi per le liste Cgil anche i primi riscontri dalle Asp con contratto sanità pubblica, dove la Fp è al momento il primo sindacato con il 37,5% dei consensi.

«È stata una campagna dura – aggiunge Olivo – e che ha evidenziato gli elementi di divisione tra le diverse sigle, ma le Rsu rappresentano tutti i lavoratori e le lavoratrici e spetta a loro trovare un’unità d’intenti di fronte alle sfide epocali che abbiamo davanti, a partire dal rilancio di una politica di valorizzazione economica e professionale del lavoro nel servizio sanitario pubblico, premessa indispensabile per una stagione di rilancio delle assunzioni e per frenare l’esodo di lavoratori verso il privato».