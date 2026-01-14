  • Aiello del Friuli
mercoledì 14 Gennaio 2026
Elifriulia esporta modello Fvg nel mondo

L'assessore ha visitato l'azienda ed espresso l'apprezzamento della Regione per la conferma che la sua sede principale rimarrà a Ronchi dei Legionari
“Per un amministratore pubblico è una grande soddisfazione vedere un’azienda nata e cresciuta in Friuli Venezia Giulia presa come esempio a livello internazionale. È il caso di Elifriulia che oggi, essendo entrata a far parte della holding spagnola Eliance, fa conoscere quello che possiamo definire il ‘modello Fvg’ nel resto d’Italia e in tutto il mondo, pur mantenendo solide basi nella nostra regione. Non possiamo quindi che essere soddisfatti della volontà dei vertici aziendali di confermare la centralità della sede principale dell’impresa a Ronchi dei Legionari nelle proprie politiche di crescita e sviluppo”. È il commento espresso dall’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini a Ronchi dei Legionari al termine della visita alla sede di Elifriulia, azienda fondata nel 1971 che, tra le numerose attività, garantisce anche i servizi di elisoccorso e supporto della Protezione Civile regionale dal 1992. Incontrando i vertici dell’azienda e l’amministratore delegato di Elifriulia Fernando Gallardo Donoso, assieme al presidente del Fondo di rotazione per le iniziative economiche (Frie) Michele Zanolla, l’assessore Bini ha sottolineato che “oltre alla grande professionalità delle persone che vi lavorano è evidente che uno dei motivi del successo di questa azienda è aver saputo costruire un ambiente di lavoro fondato sulla capacità di fare squadra e di esportare competenza e serietà. Realtà imprenditoriali di questo tipo sono un valore aggiunto per il nostro territorio e contribuiscono in maniera concreta al suo sviluppo”.

Una linea d’azione confermata dallo stesso Gallardo Donoso, il quale ha evidenziato che l’azienda continuerà a investire in tecnologia, formazione e sostenibilità, per rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di partner strategico per la sicurezza e lo sviluppo economico della regione, con la consapevolezza che l’esperienza maturata da Elifriulia in Friuli Venezia Giulia contribuisce a innalzare gli standard operativi in Europa e America Latina. Elifriulia attualmente impiega quasi 200 risorse tra piloti, tecnici ed impiegati; di cui quasi 100 in Friuli Venezia Giulia, ha una flotta composta da 17 elicotteri e 4 aeroplani.

L’azienda, in possesso delle certificazioni di operatore aereo (Coa) e Specialised operations (Spo), si occupa di elisoccorso, antincendio boschivo, lavoro aereo, monitoraggio e, inoltre, è scuola di volo certificata e organizza corsi teorici e pratici per l’ottenimento delle licenze Private pilot licence, Commercial pilot licence e Airline transport pilot licence. Oltre a ciò, la certificazione Easa Part 145 la qualifica come organizzazione di manutenzione approvata e le permette di mantenere efficiente la propria flotta e quella di altri soggetti pubblici e privati. Solo nel 2025 ha completato più di 4.500 missioni di soccorso medico e si posiziona tra i principali operatori in Italia ed Europa con basi operative a Ronchi dei Legionari (sede principale), Campoformido, Tolmezzo, Cima Gogna (Auronzo), Lazio (Ponte Galeria, Viterbo e Latina), Basilicata (Potenza e Matera), Croazia (Fiume-Rijeka, Spalato-Split, Zagabria-Zagreb, Osijek). Dal 2016 è presente anche in Croazia attraverso la controllata EliAdriatik che garantisce il servizio di elisoccorso nel Paese. Dal 2022 è entrata a far parte di Eliance Holding, consolidando sinergie con il Gruppo spagnolo, che conta oltre 650 professionisti, dispone di circa 90 aeromobili, tra elicotteri e velivoli ad ala fissa e opera in Spagna, Italia, Croazia e Cile.

