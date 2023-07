Emergenza maltempo: come gestire l’amianto o sostituire i bidoncini danneggiati

In seguito al maltempo che ha recentemente interessato molti comuni gestiti da A&T 2000, la società ha istituito una vera e propria task force straordinaria per gestire i vari aspetti dell’emergenza legati ai rifiuti e per portare supporto alla popolazione così duramente colpita. Le procedure sono state delineate in questi giorni, d’intesa con le amministrazioni dei comuni coinvolti.

GESTIONE AMIANTO

In caso di amianto disperso o danneggiato, i cittadini delle zone colpite sono invitati, se non già provveduto, a scrivere all’email [email protected] indicando ogni informazione utile (nome, cognome, indirizzo immobile, telefono/mail, foto del materiale, foto della struttura originale). Nel contempo è necessario compilare e inviare al proprio comune l’apposito modulo per la segnalazione dei danni, allegando la carta d’identità. A&T 2000 ricontatterà l’utente con la stima del danno (fornito a solo titolo di ricognizione per la Protezione civile) e le eventuali indicazioni per il ritiro del kit per auto rimozione, se richiesto, che la società mette a disposizione sino a esaurimento scorte.

Per comprendere l’entità dell’emergenza, basti pensare che in questi giorni A&T 2000 ha ricevuto circa 230 segnalazioni a cui sta dando progressivamente riscontro.

Solo per il comune di Mortegliano si deve contattare direttamente la Polizia Locale ai seguenti recapiti: tel. 0432 826861 – [email protected]

E’ importante sapere che si può procedere all’auto rimozione dell’amianto con l’apposito kit (in deroga fino al 30/09 come da ordinanza regionale) solo se si tratta di amianto frantumato a terra o coperture, anche se danneggiate, inferiori a 25 mq e a 3 m di altezza, a seguito del maltempo ed esclusivamente da parte del proprietario dell’immobile che abbia segnalato al Comune i casi di danneggiamento da maltempo usando l’apposito modulo. Invece, per bonifiche di coperture, anche se danneggiate, con superfici superiori a 25 mq oppure ad altezze superiori a 3 m è necessario un intervento da parte di ditta autorizzata e specializzata.

PUNTI DI RACCOLTA STRAORDINARI

In diversi comuni (Basiliano, Codroipo, Premariacco, Nimis) sono stati istituiti dei punti di raccolta straordinari per il verde originato dal maltempo. Mentre a Mortegliano e Pozzuolo del Friuli sono stati istituiti dei punti di raccolta straordinari sia per il verde che per gli inerti (escluso l’amianto). Tutti gli altri rifiuti, es. ingombranti, legno o umido e secco residuo, vanno conferiti secondo le consuete modalità, al centro di raccolta o tramite la raccolta porta a porta. A Lestizza sono stati ampliati gli orari del centro di raccolta dove, temporaneamente, a causa dei danni subiti, si possono conferire solo alcuni tipi di rifiuti.

SOSTITUZIONE BIDONCINI DANNEGGIATI

Per gli utenti dei comuni di Basiliano, Campoformido, Codroipo, Lestizza, Mortegliano e Pozzuolo del Friuli che hanno necessità di sostituire i bidoncini per la raccolta porta a porta danneggiati dal maltempo, oltre a far riferimento agli sportelli su prenotazione (Campoformido e Codroipo) o al centro di raccolta (Lestizza e Mortegliano), possono recarsi presso la sede di A&T 2000 a Pozzuolo del Friuli, via IV Genova 30, dal lunedì al giovedì con orario 8.30-13.00 e 14.00-16.30, il venerdì 8.30-13.00.

Per tutte le informazioni (in continuo aggiornamento): consultare il sito di A&T 2000 nella sezione dedicata all’emergenza maltempo: https://aet2000.it/emergenza-maltempo/

A&T 2000 è a disposizione anche al numero verde 800 482760 per cui è stata attivata una linea dedicata (opzione zero) alla gestione dell’amianto da emergenza maltempo.