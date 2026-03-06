Enaip Fvg entra a far parte del programma Ford Youth Academy

EnAIP FVG rafforza la sua collaborazione con il mondo delle imprese e investe nella formazione tecnica di studenti e studentesse entrando a far parte del programma Ford Youth Academy.

L’iniziativa, promossa da Ford Italia per la formazione e l’inserimento lavorativo dei giovani nel settore automotive, è stata presentata presso il Centro Congressi di EnAIP Friuli Venezia Giulia a Pasian di Prato, alla presenza di un gremito pubblico di ragazzi, testimonianza di quanto interesse ci sia verso questo progetto che coniuga innovazione tecnologica, specializzazione tecnica e concrete opportunità professionali.

La Ford Youth Academy è un programma nazionale della durata di circa due mesi dedicato alla formazione specializzata nel mondo dell’automotive, con un focus sulle tecnologie più avanzate e sulla gestione dei veicoli elettrici ed elettrificati in ambito officina. L’Academy propone un percorso che integra formazione teorica e attività pratiche, con l’obiettivo di preparare tecnici altamente qualificati, pronti ad affrontare le sfide della mobilità del futuro.