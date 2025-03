Energia elettrica, le microimprese del FVG pagano il prezzo più alto d’Europa

GUARDA IL VIDEO Lo scorso anno, le microimprese del Friuli Venezia Giulia hanno pagato l’energia elettrica due volte e mezzo in più rispetto alle grandi imprese. A denunciarlo è l’ufficio studi della Cgia di Mestre.

Nei primi sei mesi dello scorso anno, infatti, le bollette arrivate agli artigiani e ai piccoli commercianti, che costituiscono il 94% delle attività economiche presenti in regione e che impiegano il 39% degli addetti, erano più salate del 164,7% rispetto a quelle delle aziende di maggiori dimensioni.

Entrando nel dettaglio, le microimprese hanno pagato, al netto dell’Iva, 348,3 euro al megawattora (il più alto d’Europa), mentre per le grandi imprese il costo al megawattora è stato di 131,6 euro.

Non va meglio per i cittadini della nostra regione: in Friuli Venezia Giulia sono quasi 66.500 le persone in Povertà Energetica.