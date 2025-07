Energia: fino a 2 milioni di euro per efficientamento enti pubblici

È stato approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, il regolamento relativo alla concessione dei contributi a favore dei Comuni, degli enti pubblici di ricerca e delle Università statali del territorio per l’efficientamento energetico di edifici a uso pubblico e istituzionale.

“Una misura che conferma l’impegno assunto dalla Regione per la sostenibilità – ha commentato il rappresentante dell’Esecutivo del Friuli Venezia Giulia – e che segna un nuovo passo nel perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione nel territorio. Oltre alla riduzione dell’impatto ambientale si riducono le spese per questi enti e il risparmio derivante andrà a garantire maggiori investimenti e migliori servizi alle comunità”.

I contributi saranno concessi fino al 70% della spesa ammissibile per interventi di risparmio energetico e fino al 40% per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L’importo massimo concedibile per ciascuna domanda è di 2 milioni di euro. È prevista la cumulabilità con altri contributi o incentivi pubblici, nel limite dell’importo della spesa ammissibile sostenuta e nel rispetto del regolamento europeo. Sarà possibile presentare le domande di contributo dalle ore 9.00 del 1° febbraio alle ore 16.00 del 15 aprile di ogni anno, utilizzando il sistema istanze on line (IOL), attraverso il link pubblicato sulla pagina dedicata del sito istituzionale della Regione.