Energia, verso costituzione Cer “Io Sono Fvg”

“Il progetto della Comunità energetica rinnovabile “Io Sono Friuli Venezia Giulia” nasce con un obiettivo chiaro: costruire un sistema energetico nuovo, condiviso e inclusivo e che non lascia indietro nessuno. Un modello a livello nazionale, con la regia della Regione e il coinvolgimento e il contributo di associazioni, categorie economiche e istituzioni che rappresentano snodi fondamentali e svolgono un ruolo aggregatore nel tessuto istituzionale, economico e sociale della nostra regione”: lo ha detto l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, al termine di una serie di incontri preliminari volti alla costituzione della Comunità energetica rinnovabile (Cer) “Io Sono Fvg” che ha coinvolto i potenziali soci fondatori che la Regione ha individuato per cercare di trovare un equilibrio tra i vari settori della comunità regionale.

Coinvolte le Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia, Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Copagri, Fedagri. Oltre all’Azienda regionale per il coordinamento della salute, alle Università di Trieste e Udine, all’Anci, alle Ater della regione, al Centro servizi per il volontariato e alle Arcidiocesi della regione.

Già dal 2022, come ricordato da Scoccimarro, la Regione aveva capito che molti soggetti, singolarmente, avrebbero avuto difficoltà a costituire una Cer. “Di qui – ha evidenziato l’assessore – l’idea di costituire una Comunità energetica regionale con l’Amministrazione come guida, capace di accogliere e coordinare il sistema delle categorie e delle associazioni territoriali”.

L’assessore, dopo l’avvio del confronto con tutti i potenziali protagonisti della futura Cer, ha sostenuto con convinzione che “oggi questa iniziativa non è più un’utopia. Attraverso una modifica normativa che consente di superare il vincolo della cabina unica, possiamo finalmente proporre un modello snello, efficace e unico su scala regionale. Un solo soggetto giuridico – ha spiegato l’esponente della Giunta – un’unica governance, un risparmio in termini di costi, tempi e burocrazia. A coordinare il progetto sarà Fvg Energia, con il supporto del partner scientifico Enea”.

“Entrare oggi come soci fondatori – ha aggiunto l’assessore – significa contribuire alla nascita di una Cer che non rappresenta solo un modo innovativo e sostenibile di produzione e consumo di energia, ma significa anche coesione sociale, redistribuzione e giustizia energetica. Uno strumento concreto – ha concluso Scoccimarro – per prevenire nuove ed eventuali crisi energetiche in uno scenario geopolitico internazionale sempre più complesso e in repentino mutamento”.