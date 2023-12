EnerProject con ElevionGroup: nuovo progetto transfrontaliero

EnerProject, l’azienda triestina che ha sviluppato un importante progetto di efficienza energetica per l’oleodotto SIOT-TAL, ha stretto un importante accordo conil Gruppo Elevion. Con questa partnership, Elevion avrà il 70% dell’iniziativa consistente nella costruzione e gestione di settenuove unità di cogenerazione ad alta efficienzacollocate presso le stazioni dell’oleodotto in Friuli-Venezia Giulia. Queste unità di cogenerazione produrranno energia elettrica per alimentare le pompe che movimentano il petrolio attraverso le Alpi; il calore prodotto sarà utilizzato per riscaldare il greggio e ridurne la viscosità, facilitandone così lo spostamento lungo la condotta, consentendo minori consumi e maggiore capacità di trasporto.

“Stiamo sviluppando questo progetto dal 2018e siamo entusiasti di avviare ora la collaborazione con il Gruppo Elevion: abbiamo scelto questo importante operatore internazionale anche per la sua attenzione allo sviluppo del biometano in Italia” afferma Paolo Pacorini, amministratore delegato di EnerProject. Alimentare i cogeneratori di questo progetto con biometano è infatti uno degli obiettivi sia di EnerProject che di S.I.O.T., impegnata in un percorso di riduzione dell’impatto ambientale. “La capacità di attrarre sul nostro territorio importanti investimenti, che sappiano coniugare sviluppo e sostenibilità, è fondamentale per affrontare le sfide che ci aspettano: questo vale non solo per le aziende, ma per l’intera comunità” conclude Pacorini.”Le unità di cogenerazione sono un tassello molto importante per la transizione energetica, perché oltre a permettere un uso efficiente dell’energia, questa forma di generazione, distribuita e flessibile, ben si sposa con l’evoluzione delle rinnovabili non programmabili”, afferma Jaroslav Macek, Amministratore Delegato del gruppo Elevion.

ElevionGroup entrerà nel progetto acquisendo la maggioranza della società dedicata, ma la gestione diretta dei cogeneratori rimarrà competenza di EnerProject.