Enogastronomia FVG: un export da 1,4 miliardi e la prima leva turistica

L’enogastronomia si conferma un comparto strategico e trainante per il Friuli Venezia Giulia, con un valore d’export che tocca quota 1,4 miliardi di euro e un ruolo di primo piano nell’attrarre visitatori. È quanto ha sottolineato l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, intervenuto ieri al convegno organizzato in occasione della Giornata mondiale dell’enoturismo a Villa De Brandis di San Giovanni al Natisone.

“Il primo elemento e fattore di attrattività verso il Friuli Venezia Giulia è proprio la ricerca del buon cibo e del buon vino,” ha dichiarato Bini, ribadendo la necessità cruciale di superare i campanili e lavorare in sinergia. L’obiettivo è presentarsi al mercato globale in modo più strutturato e competitivo, aiutando le aziende, spesso di piccole dimensioni, ad attrezzarsi per le nuove sfide.

A testimonianza della chiara linea tracciata dalla Regione, l’assessore ha ricordato la recente partecipazione al Vinitaly con un nuovo stand di 1.500 mq, pensato per raccontare in modo completo i valori dell’enogastronomia, della cultura e del territorio.

Al centro della strategia regionale si trova il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”, simbolo di sostenibilità e filiera locale, che ha dato risultati concreti. Adottato da oltre 700 imprese, il brand ha generato un incremento di fatturato di oltre 50 milioni di euro per le aziende aderenti, confermando come l’unione tra qualità, identità e promozione integrata sia vincente.

Bini ha poi citato il decennale della Strada del vino e dei sapori del FVG, che oggi conta più di $380$ aderenti, e il successo delle iniziative recenti, come la vendemmia turistica didattica.

Infine, l’assessore ha richiamato l’importanza del nuovo disegno di legge unitario su turismo e commercio. Il testo, che unifica le norme in un unico corpo legislativo (rendendo il FVG la prima Regione italiana a farlo), punta a sostenere l’economia locale sostenibile, con una dotazione di 134 milioni di euro per il biennio 2026-27, valorizzando cammini, ciclovie e turismo lento ed esperienziale.