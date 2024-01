Enovis completa l’acquisizione di LimaCorporate S.p.A

WILMINGTON— Enovis Corporation ha annunciato oggi di aver concluso l’acquisizione di LimaCorporate S.p.A. (“Lima”), azienda ortopedica globale leader nel proprio settore, focalizzata sul ripristino del movimento grazie a innovative soluzioni protesiche.

Lima rafforza la posizione di Enovis nel mercato globale della ricostruzione ortopedica, grazie a un portafoglio complementare di soluzioni e tecnologie chirurgiche comprovate che accelereranno la crescita globale e l’espansione dei margini. Il portafoglio di Lima comprende impianti realizzati con produzione additiva (3D Printing) e Trabecular Titanium (TT, tecnologia proprietaria e brevettata dall’azienda). Lima vanta anche un’offerta completa di impianti da revisione per spalla, che permetterà di rafforzare ulteriormente la posizione dell’azienda nel mercato delle estremità in rapida crescita.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto al talentuoso team di Lima in Enovis. Questa combinazione porta il segmento della ricostruzione ortopedica di Enovis a 1 miliardo di dollari di ricavi e crea un’azienda innovativa e in rapida crescita nel mercato ortopedico globale. È un altro chiaro esempio di come utilizziamo le acquisizioni strategiche per accelerare la nostra crescita, aggiungere tecnologie e talenti di qualità alla nostra azienda e generare valore aggiunto per i nostri azionisti”, ha affermato Matt Trerotola, presidente e Amministratore Delegato di Enovis.

A Proposito di Enovis Corporation

Enovis Corporation (NYSE: ENOV) è una azienda in crescita, guidata dall’innovazione tecnologica in ambito medico, impegnata nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia che generano i migliori risultati per i pazienti, migliorando i flussi di lavoro. L’azienda si caratterizza per una cultura di miglioramento continuo, talento globale e innovazione. L’ampia gamma di prodotti, servizi e tecnologie integrate dell’Azienda mira a favorire uno stile di vita attivo. Le azioni ordinarie della Società sono quotate negli Stati Uniti alla Borsa di New York con il simbolo ENOV. Per ulteriori informazioni su Enovis, visitare www.Enovis.com.