ErgonGroup compie 20 anni e destina 100 mila euro per i suoi dipendenti

Udine/Padova, 11 marzo 2026 – Vent’anni di attività e uno sguardo al futuro: Ergon Group celebra il traguardo confermandosi tra i protagonisti nei servizi per la crescita di imprese e persone tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. I risultati economici confermano la solidità della strategia adottata: il 2025 si è chiuso con un fatturato di 25 milioni di euro, in crescita di oltre il 20% rispetto all’anno precedente. Il Gruppo conta oggi oltre 1.700 clienti attivi negli ultimi 18 mesi, a testimonianza di una presenza consolidata e di una capacità riconosciuta di accompagnare i processi di trasformazione delle organizzazioni.

Con sedi operative a Udine e Padova, il Gruppo attraverso le sue tre società partecipate – Resolve, specializzata in consulenza strategica e tecnologica, Upskill, attiva nella formazione, e JObros, impegnata nella selezione del personale e nelle politiche attive per il lavoro, offre oggi una proposta integrata per supportare imprese, istituzioni e territori nei processi di trasformazione, puntando su innovazione, trasformazione digitale e valorizzazione del capitale umano.

Tante le iniziative in campo per celebrare il traguardo dei 20 anni di ErgonGroup a partire dalla convention aziendale, quest’anno tenutasi nella prestigiosa cornice del Castello di Susans, occasione per ripercorrere le tappe chiave della storia aziendale e dei suoi fondatori, rinnovando l’impegno verso le sfide future. Al centro dell’evento anche il riconoscimento del valore delle persone, autentico motore dello sviluppo del Gruppo. Un principio che l’azienda ha voluto tradurre con un gesto concreto, destinando una quota complessiva di 100 mila euro ai propri collaboratori come segno tangibile di gratitudine e riconoscimento per la dedizione, la fiducia e l’energia dimostrate nel tempo. Un gesto che testimonia come, per ErgonGroup, la crescita aziendale sia indissolubilmente legata al benessere e alla valorizzazione delle proprie persone.

«ErgonGroup è oggi un partner per la crescita con un’offerta unica su persone e trasformazione tecnologica quali asset fondamentali del cambiamento. Siamo oggi un partner strategico per organizzazioni, persone e territori con un approccio etico e sostenibile ​– dichiara Daniele Della Bianca, presidente e CEO. “Le nuove sfide tecnologiche richiedono un approccio olistico al cambiamento e una trasformazione culturale che deve riguardare le persone e non solo le macchine. Ecco perché un partner come ErgonGroup può fare la differenza nell’affrontare la Digital Transformation partendo dalle vere esigenze delle persone e dei processi costruendo una strategia solida che guarda al futuro”.

Alla crescita economica si affianca un rafforzamento costante della struttura occupazionale. ErgonGroup impiega attualmente 185 dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato. Particolarmente rilevante è la composizione dell’organico, che evidenzia una forte leadership femminile: le donne rappresentano circa il 76% della forza lavoro, con 124 professioniste impiegate nel Gruppo. Di queste, 24 ricoprono ruoli manageriali, a testimonianza di un impegno concreto verso la valorizzazione dei talenti e la parità nelle opportunità di carriera. Il Gruppo adotta inoltre politiche di welfare evoluto, con misure a supporto della genitorialità e della conciliazione vita-lavoro, tra cui la possibilità di un anno di orario ridotto al rientro dalla maternità.