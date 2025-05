Esenzione Tari a Udine per i nuclei Isee fino a tremila euro

Il Comune di Udine conferma il proprio impegno a favore delle famiglie in condizioni di maggiore fragilità economica e, anche per quest’anno, destinerà un contributo specifico per esentare le famiglie meno abbienti dal pagamento della tassa sui rifiuti comunale. Si tratta di una parte del pacchetto di stanziamenti decisi dalla giunta De Toni per l’abbattimento della Tari, completato dall’impegno di oltre un milione e mezzo di euro, a beneficio di tutti i cittadini e delle attività economiche della città, per ridurre di più della metà gli aumenti dell’imposta. Una misura di sostegno che come lo scorso anno, prevede la totale esenzione dal pagamento della Tari per i nuclei familiari con un ISEE pari o inferiore a 3.000 euro. Ingenti risorse comunali vengono quindi destinate al contenimento dell’aumento delle tariffe TARI e per tutelare le famiglie in un momento segnato da aumenti generali e costanti dei costi fissi. L’annuncio arriva dall’Assessora ai Tributi Gea Arcella: “Per le fasce più fragili economicamente confermiamo un contributo per l’abbattimento totale della tariffa. In un momento storico di grande incertezza come quello che stiamo vivendo è fondamentale che le amministrazioni pubbliche diano strumenti concreti. Lo abbiamo fatto e da parte nostra è un segnale chiaro”.