EsperienzediVitae2025, il Top dei vini regionali in degustazione a Trieste

Quasi cento vini, tutti quelli premiati dalla guida “Vitae 2025”, potranno essere degustati il 23 marzo 2025 all’evento “Esperienze di Vitae FVG 2025” che si terrà al Generali Convention Center di Trieste. All’evento saranno impegnati ai banchi d’assaggio oltre ottanta sommelier che insieme ai produttori racconteranno con competenza al pubblico le etichette. Saranno tutte eccellenze del Friuli Venezia Giulia che hanno ricevuto il riconoscimento delle 4 viti nell’ultima edizione della Guida. L’evento, promosso da AIS FVG, si aprirà con la cerimonia di premiazione a cui seguiranno le degustazioni. “L’iniziativa – ha spiegato Renato Paglia, presidente regionale di AIS – farà un buon servizio al mondo del vino soprattutto in un momento non favorevole per la crisi dei consumi e i cambiamenti degli stili di vita”.

Le etichette protagoniste dell’appuntamento saranno quelle vincitrici del premio Quattro Viti che identifica “vini di eccellente profilo stilistico e organolettico” con oltre 90 punti/100. Alcune aziende presenteranno anche ulteriori referenze. “Vitae” è una guida dai grandi numeri: 900 degustatori, 3.000 cantine selezionate e quasi 12.000 vini recensiti nella versione cartacea. Alla sua realizzazione partecipano centinaia di degustatori AIS. L’Associazione Italiana Sommelier, che compie quest’anno 60 anni, qualifica la figura professionale del sommelier e valorizza la cultura del vino, svolgendo attività di carattere didattico ed editoriale. “Esperienze di Vitae FVG”, aperto al pubblico di winelover e agli addetti al settore, è in programma domenica 23 marzo a Trieste, Generali Convention Center di Viale Miramare 24, dalle 15.00 alle 18.30.